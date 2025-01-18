رسالة حب من رحمة رياض لزوجها ألكسندر علوم في عيد ميلاده!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عايدت النجمة العراقية رحمة رياض زوجها الممثل ألكسندر علوم بمناسبة عيد ميلاده، عبر منشور مؤثر على حسابها الرسمي في منصة “إنستغرام”.

وشاركت رحمة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي جمعتها بزوجها وابنتهما، ووجّهت له رسالة باللغة الإنجليزية عبّرت فيها عن مشاعرها قائلة: “عيد ميلاد سعيد للزوج والأب الرائع! كان هذا العام مميزًا للغاية مع طفلتنا الصغيرة، ومشاهدتك وأنت تتولى مسؤولية الأبوة جعلتني أحبك أكثر. أنت قلب عائلتنا، ونحن محظوظتان جدًا بوجودك معنا. ها نحن نحتفل بك اليوم، طفلتنا وأنا من أكبر معجباتك. أحبك إلى ما لا نهاية!”.

وأرفقت رحمة المنشور بعبارة رومانسية باللغة العربية جاء فيها: “كل عام وانت بخير حبيبي”، مؤكدة عمق العلاقة التي تجمعهما.

يُذكر أن رحمة رياض وألكسندر علوم يشكّلان أحد أبرز ثنائيات الوسط الفني العربي، وغالبًا ما يشاركان متابعيهما لحظات عائلية مميزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يلقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.