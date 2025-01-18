شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل عيسى يقدم شخصية طبيب فى مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان نبيل عيسى شخصية طبيب بشرى ضمن أحداث مسلسل أثينا بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيي إسماعيل، حيث يعد مسلسل أثينا التعاون الثالث بين نبيل وريهام حجاج في الدراما التليفزيونية، إذ قدما سويا مسلسلات جميلة العام الماضى، ومسلسل لما كنا صغيرين منذ عامين.

وكانت ريهام حجاج، شاركت في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل صدفة، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

وشاركها بطولته كل من: خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وقبلها قدمت الفنانة ريهام حجاج خلال مواسم رمضان مسلسلات: جميلة عام 2023، ويوتيرن عام 2022، وكل ما نفترق في موسم 2021، لما كنا صغيرين عام 2020.