شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان صلاح ذو الفقار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، والذى يُعد أحد أبرز النجوم فى تاريخ السينما المصرية، فهو ممثلاً متعدد المواهب قدم أدوارًا متنوعة بين الكوميديا والرومانسية والدراما، وأثبت مكانته كأحد أعمدة الفن المصري بل والعربي.

قرر ذو الفقار أن يترك العمل فى الشرطة ويتفرغ للتمثيل بعد أن شجعه شقيقه المخرج عز الدين ذو الفقار، لتكون أول أعماله السينمائية فيلم عيون سهرانة، لتبدأ مسيرة فنية طويلة ومليئة بالنجاحات، وبدأت كذلك رحلته العاطفية مع الفنانة الراحلة شادية، الذي وقع في حبها وتزوجها وقضى معها مايقرب من سبع سنوات.

شكّل ذو الفقار ثنائيا فنيا مع الفنانة شادية، حيث جمعتهما العديد من الأفلام مثل مراتي مدير عام وكرامة زوجتي، تلك الأفلام التي مازالت تلاقى نفس الإستحسان من قبل الجمهور لوقتنا هذا.

فـ صلاح ذو الفقار فنان استثنائي وأيقونة سينمائية استطاع أن يصنع تاريخا زاخرا بأعمال فنية رفيعة، ليصنع البهجة في كل أدوار، فقد رحل عنا بجسده لكن مازال موجودا بروحه وفنه الراقي.