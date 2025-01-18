شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - صادق مجلس وزراء الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح عشرات الرهائن، والذي يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.ويعد الاتفاق خطوة لإنهاء القتال الأكثر دموية وتدميرا. ومن المتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار - وهو ثاني اتفاق يتم التوصل إليه خلال الحرب- يوم غد الأحد.وأعلن الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة وقف إطلاق النار يوم الأربعاء، لكن الاتفاق ظل معلقا لأكثر من يوم، إذ زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بوجود تعقيدات في اللحظة الأخيرة.