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جازان.. حرس الحدود يضبط 5 مخالفين للائحة الأنشطة البحرية

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واس - جيزان 0 تبليغ

جازان.. حرس الحدود يضبط 5 مخالفين للائحة الأنشطة البحرية

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الدمام - شريف احمد - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع الموسم بمنطقة جازان (5) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية ، وذلك لممارستهم الصيد داخل منطقة محظورة ومخالفة مواقع التصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الحياة الفطرية

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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MO Nasa

MO Nasa

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