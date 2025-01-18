شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. حرس الحدود يضبط 5 مخالفين للائحة الأنشطة البحرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع الموسم بمنطقة جازان (5) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد داخل منطقة محظورة ومخالفة مواقع التصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.