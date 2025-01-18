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شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 11 دولة.. ختام قمة ريادة الأعمال الاجتماعية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت أمس، الجلسات العلمية لملتقى "القمة السعودية لريادة الأعمال الاجتماعية" تحت شعار "نحو ريادة الأعمال الاجتماعية المستدامة" بالمدينة المنورة، بتنظيم "نماء المنورة" وبالشراكة مع عدد من الجمعيات الاجتماعية الوطنية.
واستُهلت جلسات اليوم الأخير بالجلسة الرابعة وعنوانها "دعم مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال السياسات الحكومية والشراكات الإستراتيجية" تناولت سياسات دعم وتعزيز مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء شراكات إستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لدعم مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية.
وقدمت الجلسة العلمية السادسة بعنوان "الابتكار الاجتماعي وتحسين الخدمات المجتمعية في المملكة العربية السعودية (التطبيقات المبتكرة)" مستعرضة أمثلة على مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية، التي أدت إلى تحسين الخدمات المجتمعية في المملكة من التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى مناقشة دور مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية في تحسين وتطوير البنية التحتية المجتمعية.
كما شهدت القمة في يومها الختامي عقد جلسة حوارية بعنوان "عمالقة مجال ريادة الأعمال الاجتماعية" تتناول قصص نجاح رواد الأعمال الاجتماعية في ضوء رؤية المملكة 2030 وتسليط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال الاجتماعيين بالمملكة العربية في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
يذكر أن القمة شهدت مشاركة نخبة من المتخصصين بمجال ريادة الأعمال الاجتماعية من 11 دولة مختلفة.
واستُهلت جلسات اليوم الأخير بالجلسة الرابعة وعنوانها "دعم مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال السياسات الحكومية والشراكات الإستراتيجية" تناولت سياسات دعم وتعزيز مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء شراكات إستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لدعم مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية.
ريادة الأعمال الاجتماعيةبينما جاءت الجلسة العملية الخامسة تحت عنوان "قياس وتقييم أثر مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة العربية السعودية" وناقشت تطوير الأدوات لقياس أثر مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقدمت الجلسة العلمية السادسة بعنوان "الابتكار الاجتماعي وتحسين الخدمات المجتمعية في المملكة العربية السعودية (التطبيقات المبتكرة)" مستعرضة أمثلة على مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية، التي أدت إلى تحسين الخدمات المجتمعية في المملكة من التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى مناقشة دور مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية في تحسين وتطوير البنية التحتية المجتمعية.
رواد الأعمال الاجتماعيةوجاءت الجلسة السابعة والختامية تحت عنوان "بناء القدرات وتطوير المهارات في مجال مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية" وناقشت تطوير إستراتيجيات لتعزيز التعليم والتدريب في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية وإكساب المهارات اللازمة لتطوير مشروعات ناجحة.
كما شهدت القمة في يومها الختامي عقد جلسة حوارية بعنوان "عمالقة مجال ريادة الأعمال الاجتماعية" تتناول قصص نجاح رواد الأعمال الاجتماعية في ضوء رؤية المملكة 2030 وتسليط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال الاجتماعيين بالمملكة العربية في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
يذكر أن القمة شهدت مشاركة نخبة من المتخصصين بمجال ريادة الأعمال الاجتماعية من 11 دولة مختلفة.