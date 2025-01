شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أتربة على الشرقية وأمطار في عسير والباحة ومكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من شمال المملكة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.كما تشهد المناطق الشمالية للمملكة انخفاض ملموس في درجات الحرارة.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.حالة البحر: متوسط الموج.