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ما هى طرق علاج اكتئاب فصل الشتاء؟ وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 18 يناير 2025 07:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق علاج الإكتئاب فى فصل الشتاء، حيث قالت فى منشور لها: "تتعدد طرق العلاج على حسب الحالة ولكن ينصح بالآتى"..

- التعرض للشمس والهواء الطلق

- ممارسة

- تناول الأغذية الصحية الغنية بفيتامين (د)

- في حالات الإصابة الشديدة ينصح بمراجعة الطبيب لوصف العلاج المناسب


علاج اكتئاب الشتاء

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