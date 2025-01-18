شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى طرق علاج اكتئاب فصل الشتاء؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام السبت، 18 يناير 2025 07:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق علاج الإكتئاب فى فصل الشتاء، حيث قالت فى منشور لها: "تتعدد طرق العلاج على حسب الحالة ولكن ينصح بالآتى".. - التعرض للشمس والهواء الطلق - ممارسة الرياضة - تناول الأغذية الصحية الغنية بفيتامين (د) - في حالات الإصابة الشديدة ينصح بمراجعة الطبيب لوصف العلاج المناسب

علاج اكتئاب الشتاء

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