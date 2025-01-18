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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى طرق علاج اكتئاب فصل الشتاء؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 18 يناير 2025 07:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق علاج الإكتئاب فى فصل الشتاء، حيث قالت فى منشور لها: "تتعدد طرق العلاج على حسب الحالة ولكن ينصح بالآتى"..
- التعرض للشمس والهواء الطلق
- ممارسة الرياضة
- تناول الأغذية الصحية الغنية بفيتامين (د)
- في حالات الإصابة الشديدة ينصح بمراجعة الطبيب لوصف العلاج المناسب
علاج اكتئاب الشتاء
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