بفائض من الحبّ،  هكذا احتفلت رحمة رياض بعيد ميلاد ألكسندر علوم

إحتفلت الفنّانة العراقيّة رحمة رياض بعيد ميلاد زوجها الممثّل ألكسندر علوم، إذ نشرت عبر حسابها على موقع “إنستغرام” العديد من الصّور الرّومنسيّة التي جمعتها بزوجها إضافة إلى صور مع ابنتهما. وأرفقت رحمة الصّور برسالة مؤثّرة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد للزّوج الرّائع والآن للأب الرائع! لقد كان هذا العام مميّزًا للغاية مع طفلنا الصغير، ومشاهدتك تخطو نحو الأبوّة جعلتني أحبّك أكثر. أنت قلب عائلتنا، ونحن محظوظون جدًّا بوجودك. هنيئًا لنا بالاحتفال بطفلنا اليوم وأنا أكبر معجبيك. أحبّك بلا نهاية! كل عام وانت بخير حبيبي”.

ردّ الكسندر عليها قائلًا: “‏حبيبة عمري أمّ عالية ‏الله يحفظكما لي الحمد والشّكر لله على كلّ شيء”.

نذكر أنّ رحمة رياض وألكسندر علّوم رُزقا مولودتهما الأولى “عالية” في شهر آذار/مارس ٢٠٢٤.