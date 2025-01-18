نوال الزغبي تدفع رامز جلال لصدارة الترند بـ قصر الموت فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:53 صباحاً - تصدر الفنان رامز جلال ترند الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تسريبات تؤكد تعاونه مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي في الموسم الجديد من برنامجه السنوي للمقالب المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، بعنوان "رامز قصر الموت".

وحسب التسريبات ستتولى نوال الزغبي لأول مرة مهمة استدراج نجوم الفن والرياضة، للوقوع في فخ رامز جلال، حيث تستضيف الضيوف كأنها هي مقدمة البرنامج، ويظهر رامز جلال في اللوك الجديد له خلال حلقة البرنامج ويبدأ المقلب الذي سيقدمه.

وتضمنت قائمة ضحايا موسم رمضان 2025 العديد من النجوم الذين تصدروا الترند مؤخرا ومن أبرزهم الفنان محمد رمضان، ومن نجوم الرياضة إمام عاشور، محمد الشناوي، مروان عطية، وسام أبو علي، بالإضافة إلى مفاجأة كبرى حيث يستضيف رامز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي.

هل يقدم رامز جلال مقلب قصر الموت؟

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن برنامج رامز جلال سوف يحمل اسم “رامز قصر الموت” وهو الاسم الأكثر انتشارًا بين وسائل التواصل الاجتماعي، علما أن العنوان نفسه تم الترويج له على مدار السنوات الماضية دون أن يتم تصويره، ويقال كل عام أن رامز تراجع عن تصوير المقلب خوفا على حياة الضيوف، خاصة وان الفكرة مليئة بمواقف الرعب وتمثل خطرا داهما على حياة مرضى القلب.

يذكر أن برنامج مقالب رامز جلال يتم تصويره سرا، ويصعب التكهن بضيوفه او الكشف عن فكرته إلا قبل أيام قليلة من عرضه، خاصة وان ضيوف البرنامج يوقعون على تعهدا بعدم الحديث عن البرنامج أو تحذير نجوم الفن منه، واعتادت مواقع التواصل الاجتماعي تداول شائعات في هذا التوقيت من كل عام حول الفكرة والضيوف ومن سيتولى مهمة استدراج الضحايا.

رامز جاب من الآخر في رمضان 2024

وظهر رامز جلال، في رمضان 2024 بشخصيته الحقيقية في برنامج «رامز جاب من الآخر» واستضاف خلال البرنامج عددًا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبد الناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

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