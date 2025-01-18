شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروث يتألق بأجمل أغانيه خلال حفله فى دار الأوبرا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب محمد ثروت حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتألق بأجمل أغانيه التي تفاعل معها جمهوره، وشاركه في الحفل عدد من مطربين الأوبرا وفرقة الموسيقى العربية للتراث، ومنهم الفنانة ريم حمدي، والفنانة حنان الخولي، والفنان ياسر سليمان، والفنان أحمد محسن، والفنانة حنان عصام، والفنانة نهى حافظ.



حفل محمد ثروت



حفل الفنان محمد ثروت



حفل محمد ثروت

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.