الاقتصاد

صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة .
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 86ر334 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 83ر43487 نقطة.
الأسهم الأمريكية - متداولة

الأسهم الأمريكية

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 32ر59 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 66ر5996 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 91ر291 نقطة ، أو 5ر1% ، ليصل إلى 20ر19630 نقطة.
مؤشرات الأسهم العالمية - وكالات
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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