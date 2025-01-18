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شكرا لقرائتكم خبر عن صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة .
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 86ر334 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 83ر43487 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 91ر291 نقطة ، أو 5ر1% ، ليصل إلى 20ر19630 نقطة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 86ر334 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 83ر43487 نقطة.
الأسهم الأمريكيةوزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 32ر59 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 66ر5996 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 91ر291 نقطة ، أو 5ر1% ، ليصل إلى 20ر19630 نقطة.