شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مراسم تنصيب ترامب إلى قاعة الكابيتول.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

حفل تنصيب ترامب

7500 مشارك

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية من داخل قاعة الكابيتول (مبنى الكونجرس) يوم الاثنين، وذلك بسبب توقعات بطقس شديد البرودة، وفقا لما ذكره مصدر مطلع.وأشار المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى أن مخططي حفل التنصيب يناقشون إمكانية نقل مراسم تنصيب ترامب إلى الداخل بسبب درجات الحرارة شديدة البرودة ورياح جليدية.وسيصبح دونالد ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في واشنطن، التي تشهد ذروة فاعليات تمتد أربعة أيام وسط درجات حرارة قطبية متوقعة.ومن أبرز محطات البرنامج أن دونالد ترامب سيؤدي اليمين الدستورية ظهر الاثنين، ثم يلقي ترامب خطاب تنصيبه.وبهذا سيودع الرئيس المنتهية ولايته وكامالا هاريس، نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية التي هزمها في انتخابات نوفمبر.وسينظم العرض التقليدي في الساحة الواسعة، حيث سيكون هناك 7500 مشارك.بمن فيهم المجموعات العسكرية والجامعية وحتى مجموعات الفروسية، قبل وصول الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض.مساء ينتهي برنامج اليوم التاريخي بسلسلة من الحفلات الراقصة المعتادة. ومن المقرر أن يلقي دونالد ترامب ثلاث كلمات.