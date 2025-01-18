هل يؤثر تناول الجزر على صحة الحامل؟.. مخاوف كاذبة وفوائد كبيرة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تلعب التغيرات الهرمونية في جسم الحامل، دورا مؤثرا في سير يومها، وقد يؤثر تناول بعض الأطعمة عليها بشكل كبير، ما يلزم اتباع نظامًا غذائيًا معينًا، وهناك اعتقادا يفيد بأن تناول الجزر يشكل خطرا على الحمل وصحة المرأة، لأنه يحتوي على مادة البيتا كاروتين التي يشير البعض إلى أنها تؤثر بالسلب على الحامل، لكن يصنف ذلك ضمن التصورات الخاطئة الخاصة بالتغذية.

هل يؤثر تناول الجزر على الحامل؟

تقول الدكتورة أماني راشد، أخصائي النساء والصحة والتوليد، لـ«هُن»، إن شائعة خطورة تناول الجزر، ليس لها أي أساس من الصحة، لأن تناول الجزر آمنًا وصحيًا خلال فترة الحمل، لأنه غني بمستويات مرتفعة من فيتامين سي، المهم في الوقاية من العدوى والالتهابات، إذ يعمل على تقليل فرص الإصابة باليرقان والغثيان، لدى المولود الجديد.

فوائد الجزر للحامل

يضيف الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، خلال حديثه لـ«هُن»، أن تناول الجزر خلال فترة الحمل، له العديد من الفوائد تتمثل في التالي:

تعزيز عملية الهضم.

الوقاية من الإمساك.

تعزيز صحة الفم.

تحفيز إفراز اللعاب لمحاربة البكتيريا الضارة في الفم.

يساعد الجزر على ترطيب الجسم، لاحتوائه على كمية من الماء مناسبة للجسم.

علاج ضعف جهاز المناعة.

يزيد الجزر قدرة الجسم على محاربة العدوى.

يضبط مستويات السكر في الدم.

يساعد القولون على التخلص من الفضلات.

تقوية وتحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

تحسين الدورة الدموية في الجسم.

طريقة عمل عصير الجزر

في الوقت الذي يشير فيه ناجي، إلى أن تناول الجزر من الممكن يكون ضمن السوائل، نوضح طريقة عمل عصير الجزر في المنزل، على خطى الشيف أميرة شنب، وفقا للمقادير التالية:

جزر حسب الحاجة.

ماء.

سكر.

خطوات التحضير: