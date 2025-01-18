كيف تؤثر المخللات على صحة الحامل والجنين؟.. اعرفي الكميات الآمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أشهر الحمل من أصعب الفترات التي تمر بها المرأة، تصاب خلالها بحالة من الضعف، بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسمها، ما يلزم اتباع نظامًا غذائيًا حتى لا تتأثر صحتها، وقد لا تعرف كثير من النساء أن المخللات تؤثر على صحة الحامل، لذا تقدم «هُن» ردًا على سؤال: هل يؤثر تناول المخللات على الحمل؟

هل يؤثر تناول المخللات على الحمل؟

تقول الدكتورة أماني راشد، أخصائي النساء والصحة والتوليد، خلال حديثها لـ«هُن»، إن هذا السؤال يجب أن يكون محل اهتمام المرأة الحامل، لأن الأملاح خطر على صحتها، وقد تسبب كثير الأمراض، مثل صديد البول أو نشاط البكتيريا، مؤكدة أن الأطباء ينصحون بالاعتدال في تناولها، وينطبق ذلك على سائر الأطعمة والمشروبات، خاصة أنها قد تساهم في ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى حدوث مشكلات خلال الحمل والوﻻدة.

أضرار المخللات والأملاح على الحامل

يضيف الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، لـ«هن»، أن تناول الأملاح من المخللات، قد يؤثر على المرأة والجنين خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى كثير من الأضرار التي قد تتمثل في التالي:

حدوث مشكلات الجهاز الهضمي لدى المرأة الحامل.

إصابة الجنين بعدوى في جسمه.

زيادة الوزن بسبب الانتفاخ.

تزيد المخللات من الشعور بالإرهاق والتعب الشديد.

تضعف جهاز المناعة.

تزيد من مستويات السكر في الدم.

ارتفاع مستويات الصوديوم في دم الحامل.

تراكم السوائل في جسمها.

كمية المخللات للحامل المسموح بتناولها للحامل

بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، فإن تناول المخللات، يجب أن يكون بحد أقصى 2000 ملليجرام، لأنها تحتوي على كثير من الأملاح، ويؤكد «عفيفي»، أن ما قد يجعلها ضارة على الجسم احتوائها على الأملاح، لذا لا بد من تناولها دون إفراط، على أن تكون بجانب وجبة الغداء التي تحتوي على فيتامينات.