شكرا لقرائتكم خبر عن ربطتها في كرسي وغطت وجهها بشريط لاصق.. شاهد: فتاة جزائرية تعذب والدتها بشكل وحشي وتشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة جزائرية تعذب والدتها بشكل وحشي داخل شقتهما. وأظهر الفيديو الأم وهي مربوطة في كرسي ووجهها ملفوفا بشريط لاصق وتصرخ بصوت عالي لتستغيث دون أن يستجيب لها أحد. فيما تركت الفتاة والدتها وذهبت تدردش مع القطة فوق الخزانة. وقالت: "انظري إلي زينة (اسم القطة)". قبل أن تخاطب والدتها قائلة "انظري إلي زوليخة (اسم الأم)". وواصلت الفتاة التجول في أرجاء الغرفة، قبل أن تحمل عكازا وتضرب والدتها به، وبينما راحت الوالدة تشتكي من آلام على مستوى عينها، إذ بالبنت تقول لها: ".. كفي عن التمثيل أمي..". وانتشر الفيديو بشكل واسع في الساعات الماضية، وأحدث جدلا في الجزائر، وانتقد أغلب المعلقين تعذيب الأم، واعتبر البعض أن البنت "غير متزنة وليست في كامل وعيها.

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