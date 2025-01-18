شكرا لقرائتكم خبر عن تيك توك تفكر في بيع أنشطتها لإيلون ماسك لتفادي الحظر في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

أعلنت منصة "تيك توك" أنها تدرس إمكانية بيع أنشطتها إلى رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في إطار جهودها لتفادي حظر محتمل لاستخدام التطبيق في الولايات المتحدة. يأتي هذا الإعلان بعد تقارير تفيد بأن قضاة المحكمة العليا سيتخذون قراراً حاسماً بشأن مستقبل التطبيق في البلاد قبل 19 يناير.

ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة "بلومبيرغ"، فإن هناك مصادر في الصين تفكر في صفقة قد تتيح لمسك شراء خدمات "تيك توك" في أمريكا، إذا وافقت المحكمة على حظر استخدام التطبيق، وكانت "تيك توك" قد صرحت سابقاً بأنها لن تقوم ببيع أنشطتها، إلا أن الظروف الحالية قد تدفعها لإعادة تقييم موقفها.

التقارير تشير أيضاً إلى أن منصة "إكس" (تويتر سابقاً) المملوكة لماسك قد تكون من بين الخيارات المطروحة للاستحواذ على نشاط "تيك توك" في الولايات المتحدة، مما يعكس التغيرات السريعة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من "إكس" بهذا الشأن.

في سياق متصل، يُذكر أن إيلون ماسك يعتبر حليفاً مقرباً من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يعود إلى البيت الأبيض قريباً، مما قد يؤثر على مجريات الأمور في هذا الملف.