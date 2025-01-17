شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: إعادة إعمار مستشفيات غزة تتطلب 10 مليارات دولار والان مع التفاصيل

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن تكلفة إعادة إعمار المستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة ستصل إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات أولية.

وأوضح ممثل المنظمة المسؤول عن الأراضي الفلسطينية، ريك بيبركورن، أن هناك حاجة إلى حوالي 3 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة لقطاع الصحة وحده.

وذكر بيبركورن، الذي شهد الدمار الكبير الناتج عن العدوان الإسرائيلي، أن معظم المستشفيات والمنشآت الطبية إما دمرت أو تضررت بشدة.

كما أكد أن عملية إعادة الإعمار تتطلب تعاوناً دولياً، حيث يجري حالياً تجميع تحليلات التكلفة بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وشدد بيبركورن على ضرورة أن يساهم جميع أعضاء منظمة الصحة العالمية في تمويل هذا المشروع، بما في ذلك إسرائيل.