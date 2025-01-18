شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك دهون على الكبد.. 5 علامات يجب الانتباه إليها والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعاني من مرض الكبد الدهني أو دهون الكبد فقد تتسبب بعض الأعراض الخارجة عن السيطرة في حدوث مشكلات في صحتك، لذا من المهم تدوينها والعناية بها حتى لا ينتهي بك الأمر إلى فشل الكبد، بحسب موقع تايمز ناو.

وفقًا للأطباء، فإن الكبد الدهني هو مصطلح يستخدمه الأطباء لوصف تراكم الدهون في الكبد، وهو أمر صحي بخلاف ذلك. يصبح تراكم الدهون مشكلة عندما يتجاوز 5% من وزن الكبد.



في حين أنه شائع وغالبًا لا يُظهر الكثير من الأعراض، فإن مرض الكبد الدهني المتقدم يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك فشل الكبد وتليف الكبد. لذلك، وفقًا للخبراء، من المهم للغاية التعرف على علامات التحذير المبكرة التي قد يعطيها جسمك.

وهناك علامات تحذيرية للكبد الدهني يجب ألا تتجاهلها

بعض العلامات الحمراء التي يجب ألا تتجاهلها تشمل: الشعور بالتعب والإرهاق

وفقًا للأطباء، إذا كنت تشعر بالتعب باستمرار طوال الوقت على الرغم من الحصول على قسط كافٍ من الراحة، فهذه علامة على أن الكبد الدهني لديك أصبح خارج نطاق السيطرة. كلما كانت هناك مشكلة في الكبد، فقد تشعر بانخفاض مستويات الطاقة، وتشعر دائمًا بالتعب.

فقدان أو زيادة الوزن

إذا كنت تكتسب أو تفقد الوزن دون أي تغيير في نظامك الغذائي أو التمارين الرياضية المنتظمة، فإن الكبد يعطي علامة تحذيرية بأن هناك خطأ ما. في حين يرتبط مرض الكبد الدهني عادة بالسمنة، فإنه يؤدي أيضًا إلى فقدان الوزن بشكل غير متوقع مع تقدم الحالة.

تورم القدمين

إذا لاحظت تورمًا في ساقيك وقدميك، فقد يعني ذلك أن مرض الكبد الدهني يتقدم. غالبًا ما يكون هذا التورم بسبب زيادة الضغط في الأوعية الدموية للكبد، مما يتسبب في تسرب السوائل.

الغثيان

إذا كنت تعاني من الغثيان المستمر ولا تشعر بالرغبة في تناول الطعام، فهذه علامة على مرض الكبد الدهني. عندما يصبح الكبد أكثر التهابًا، فإنه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ويثير الشعور بالغثيان.

بول داكن اللون يشير وجود بول داكن اللون إلى مشاكل في الكبد - مما يشير إلى فشل الكبد في معالجة النفايات بشكل صحيح. إذا لاحظت تغيرًا في لون البول، فتأكد دائمًا من التحدث مع طبيبك حول صحة الكبد.

وفقًا للخبراء، فإن مرض الكبد الدهني له أسباب متعددة، والتي قد تصاب بها إذا كان لديك عامل خطر قلبي أيضي. تزداد احتمالية إصابتك باضطرابات التمثيل الغذائي إذا كنت:

تعاني من اضطراب تعاطي الكحول

تعاني من متلازمة التمثيل الغذائي

تعاني من مرض السكري من النوع 2

تعاني من زيادة الوزن والسمنة

تعاني من متلازمة تكيس المبايض

تعاني من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

تعاني من قصور الغدة الدرقية

تعاني من انخفاض مستويات الهرمونات الجنسية

كيف يمكنك علاج اضطرابات الكبد الدهني؟

يقول الأطباء أنه لا يوجد علاج أو دواء محدد لهذه الحالة، وبالتالي هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لمساعدتك في إدارة عوامل الخطر التي تساهم في هذه الحالة. ومن هذه التغييرات:

ممارسة الرياضة والعناية بنظامك الغذائي لإنقاص الوزن

تناول الأدوية لإدارة الحالات الأيضية

الحصول على التطعيم ضد التهاب الكبد A وC