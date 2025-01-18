شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشن ضربات جديدة على أوكرانيا وتسيطر على قرية صغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الضربات الروسية على أوكرانيا

روسيا تسيطر على قرية

الدمام - شريف احمد - قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء ضربة روسية على مدينة كريفي ريغ الصناعية وسط أوكرانيا.وأعلن حاكم المنطقة سيرغي ليساك، أن الهجوم أصاب "مؤسسة تعليمية" ومباني سكنية، وأكد أن بحسب آخر حصيلة صادرة ظهرا "قتل أربعة أشخاص" هم ثلاث نساء ورجل.كما أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، وفق المصدر نفسه، فيما أظهر مقطع فيديو نشره الحاكم مباني متضررة وحطامًا متناثرًا في شارع.وذكر أن الضربة أدت إلى تضرر مبنيين واندلاع حريق في أحدهما، وقبل وقت قصير من تنفيذ الضربة، حذرت القوات الجوية الأوكرانية من أن عدة صواريخ باليستية أُطلقت في اتجاه المدينة.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي ولد في كريفي ريغ إن "روسيا لن تتوقف من تلقاء نفسها". وأضاف موجهًا نداء إلى حلفائه الغربيين أنه "لا يمكن إيقافها إلا من خلال ممارسة ضغط مشترك".وأصبحت مدينة كريفي ريغ التي كانت تضم أكثر من 600 ألف نسمة قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، هدفًا للغارات الجوية الروسية بشكل متكرر خلال الحرب.وتقع المدينة على بعد حوالي 80 كيلومترا من خط المواجهة. وفي نهاية شهر ديسمبر، قُتل شخص وأصيب 14 آخرون بضربة استهدفتها.إلى ذلك أعلن الجيش الروسي الجمعة، أنه سيطر على قرية سلوفينكا الصغيرة في منطقة دونيتسك الأوكرانية، على الجبهة الشرقية حيث تتقدّم قوات موسكو.بينما قال الجيش الأوكراني إنه أصاب بصواريخ نظام رادار للدفاع الجوي في منطقة بيلغورود الروسية، كما نفذت القوات الأوكرانية الخميس "ضربات دقيقة" ضد فرقة روسية مسؤولة عن الدفاع الصاروخي.