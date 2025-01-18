أستراليا المفتوحة: التونسية جابر تودع من الدور الثالث

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : ودعت التونسية أنس جابر من الدور الثالث في بطولة أستراليا الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها السبت أمام الأميركية إيما نافارو المصنفة ثامنة 4 6، 6 3، 6 4.

وبلغت نافارو (23 عاما) دور الـ16 للمرة الأولى في ملبورن، بعدما تفوقت بثلاث مجموعات على جابر وصيفة ثلاث بطولات كبرى.

ستلاقي في الدور المقبل الروسية داريا كاساتكينا المصنفة تاسعة والفائزة على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 7 5، 6 1.

لكن نافارو، ابنة رجل الأعمال الملياردير بن نافارو، مالك مصرف كريديت وان، عانت لإظهار لمستها القاتلة.

ترجمت ست كرات لكسر الإرسال من أصل 14، وكسرت جابر، المصنفة 39 راهنا وثانية عالميا سابقا، إرسالها ست مرات.

وكانت المباراة الثالثة تواليا تخوض فيها ثلاث مجموعات، والـ32 (23 9) منذ بداية 2024، في رقم قياسي بين اللاعبات المحترفات.

قالت مازحة "أحب خوض ثلاث مجموعات".

على ملعب مارغاريت كورت، تقدمت الاميركية 5 0، بيد أن جابر قلصت الفارق الكبير إلى 4 5، قبل أن تنتزع نافارو المجموعة.

كُسر ارسالها مرتين مطلع الثانية التي حسمتها جابر 6 3، بعد تفوقها بالكرات الساقطة (دروب شوت).

لكن جابر أهدرت ثلاث كرات للارسال في الشوط الثالث، قبل أن تكسر نافارو إرسالها متقدمة 3 2 ثم تحسم المباراة.

قالت نافارو التي بلغت نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الكبرى العام الماضي "لعبت جيدا لكنها قدمت أربعة اشواط مميزة (في المجموعة الاولى). في المجموعة الثانية، أردت الصمود فقط".

وأشادت نافارو بوالدها الذي علمها "الصلابة" عندما كانت طفلة.