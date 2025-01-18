وفاة مهاجم مانشستر يونايتد السابق دينيس لو عن 84 عاما

الرياص - اسماء السيد - لندن : توفي الاسكتلندي دينيس لو المهاجم السابق لمانشستر يونايتد بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم 20 مرة، عن 84 عاما وفقا لما أعلنت عائلته الجمعة.

وقالت العائلة في بيان "بقلب مثقل نخبركم أن والدنا دينيس لو رحل عن عالمنا ببالغ الأسى. لقد خاض معركة صعبة، لكنه أخيرا وجد السلام".

سجل لو 237 هدفا في 404 مباراة خلال 11 عاما قضاها في ملعب أولد ترافورد حتى عام 1973، مما يجعله يحتل المركز الثالث بعد واين روني وبوبي تشارلتون في قائمة هدافي يونايتد على مر العصور.

خاض 55 مباراة بقميص اسكتلندا بعدما لعب مباراته الأولى بعمر الـ18 عاما في 1958، ولا يزال يحتفظ بلقب هداف بلاده برصيد 30 هدفا، بالشراكة مع كيني دالغليش.

خلال فترته مع يونايتد، فاز لو بلقب الدوري في 1965 و1967.

أجبرته إصابة في الغضروف على الغياب عن الانتصار الشهير على بنفيكا البرتغالي 4 1 في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري أبطال أوروبا) على ملعب ويمبلي، وهو الانتصار الذي جعل يونايتد أول فريق إنكليزي يتوّج بالكأس.

شُخّصت إصابة لو بمرض الزهايمر والخرف الوعائي في 2021.

وقال مانشستر يونايتد إن النادي ينعي فقدان "ملك ستريتفورد أند"، المدرج في أولد ترافورد الذي يوجد فيه تمثال للو.

وأضاف النادي "سيظل دائما يُحتفل به كواحد من أعظم اللاعبين وأكثرهم حبا في تاريخ النادي. كان الهداف الأسمى، شغفه وروحه وحبه للعبة جعلوه بطل جيل".