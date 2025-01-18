شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مع الونش وعمر جابر على التجديد وينتظر توفير مقدم العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب ثنائى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك عمر جابر ومحمود حمدى الونش، بتجديد تعاقدهما مع القلعة البيضاء، فى ظل انتهاء التعاقد بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحهما أحقية التوقيع لأى فريق خلال انتقالات شهر يناير الجارى.

وأبدى الثنائى ترحيبهما بالتجديد للزمالك فى ظل العلاقة الطيبة التى تربطهما بجماهير الفريق الأبيض والإدارة، حيث تحدث أحد مسئولى النادى مع الثنائى حول رغبة مجلس الإدارة فى تجديد تعاقدهما وهو ما رحبا به.

وينتظر مسئولو الزمالك توفير مقدمات عقود اللاعبين لعقد جلسة يتم خلالها الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد وتوقيعه لإنهاء هذا الملف.

ويسعى مجلس الزمالك للاتفاق مع اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم على التجديد، قبل إعلان تجديد زيزو، منعا للمغالاة المالية لبعض اللاعبين مقارنة مع زيزو، وهو ما سيسبب أزمة داخل صفوف الفريق الأبيض.

ويستعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك لمواجهة إنييمبا النيجيري بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في السادسة بعد غد الأحد.