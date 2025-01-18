شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مراد يتصدر تريند x بعد انفراد انتقال عمر مرموش للسيتي والان مع تفاصيل الخبر

تصدر الزميل محمد مراد الصحفى بجريدة الخليج 365 تريند موقع التواصل الاجتماعى "x" بعد السبق الصحفى الذى أعلن عنه منذ أيام ونُشر على الموقع الإلكترونى للجريدة والخاص بانتقال عمر مرموش نجم منتخبنا الوطنى إلى مانشستر سيتى الإنجليزي.



محمد مراد

وكان الزميل محمد مراد أول من انفرد بخبر توقيع عمر مرموش مع مانشستر سيتي، على موقع ”الخليج 365”، في يوم 3 من شهر يناير الجاري، وبعد وصلة من نفي البعض وقتها، لكن وضحت الرؤية، وأنهى النادي الإنجليزي الصفقة وفقًا لرغبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي أصر على ضم نجم المنتخب المصري، من أجل الاستفادة بإمكانياته الكبيرة التي ظهرت بشدة مع ناديه الألماني خلال مباريات الموسم الحالي.

وتأكد انفراد الزميل محمد مراد واليوم السابع بعد ما يقرب من 15 يوما تسابق الجميع داخل وخارج مصر لنفي الخبر، قبل أن يكشف الصحفي الإيطالي المتخصص بانتقالات لاعبي كرة القدم فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن صفقة انتقال اللاعب المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي "تمت".

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة آينتراخت فرانكفورت وافقت على بيع عمر مرموش الملقب بـ"الجولدن بوي" إلى مانشستر سيتي بعدما أبدى اللاعب المصري رغبته في الانتقال للفريق السماوي، في صفقة تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو، مضيفة أن النجم المصري سينضم بعقد لمدة 5 سنوات.

وأصبح مرموش حديث العالم، إثر ظهوره المميز خلال مباريات الموسم الحالي، حيث أكد جدارته كنجم متألق في الدوريات الأوروبية الكبرى من خلال تحطيمه لأرقام قياسية غير مسبوقة في الدوري الألماني، وهو الأمر الذي لفت انتباه الأندية الكبيرة لإمكانات وقدرات نجم عربي قادم بقوة في ملاعب أوروبا، على رأسهم السيتي.

وأشادت تقارير إعلامية إنجليزية بقدرات وإمكانيات النجم المصري، حيث قال موقع "football fancast":"عمر مرموش قدم بداية رائعة في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، اللاعب المصري سجل 15 هدفاً قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، مما سيمنح مانشستر سيتي دعماً هجومياً افتقده خلال الأشهر الأخيرة رغم مشاركة الثنائي هالاند وكيفن دي بروين.

وأضاف، "عمر مرموش كان مطلوباً في نوتنجهام فورست خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن النادي الإنجليزي فشل في إتمام الصفقة بـ 25 مليون جنيه إسترليني، خسارة نوتنجهام فورست للنجم المصري ستكون مكسبًا لنادي مانشستر سيتي الذي يسعى لإنهاء الموسم في مركز مؤهل للنسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا

ويقدم عمر مرموش أفضل مواسمه التهديفية فى مسيرته الاحترافية، حيث إنه يعد الأكثر إسهاما بالأهداف، ويتنافس بقوة على صدارة قائمة ترتيب الهدافين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وينافس عمر مرموش على لقب هداف الدوري الألماني بعد تسجيله 15 هدفًا وصناعة 10 آخرين، ويحتل المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى البوندزليجا خلف هارى كين نجم بايرن ميونخ المتصدر برصيد 16 هدفا.

ويعد مرموش ثانى أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في كل المسابقات الأوروبية بعدما ساهم في 34 هدفًا بتسجيله 20 هدفًا وصناعة 14 في الدورى والكأس المحلى بألمانيا وبطولة الدورى الأوروبى مع آينتراخت.

بات مرموش أكثر لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت يسجل أهدافا في النصف الأول من البونديسليجا، وتجاوز رقم اليوناني ثيوفانيس جيكاس الذي أحرز 14 هدفا في الدور الأول من موسم 2010-2011.

المستوى المبهر لمرموش جعل قيمته التسويقية تصل إلى 60 مليون يورو، وفقًا لآخر تحديث من موقع "ترانسفير ماركت"، وبات سادس أغلى لاعب في الدوري الألماني، ورقم 12 في ترتيب أغلى مهاجمي العالم، كما دخل قائمة أفضل 100 لاعب في العالم للمرة الأولى، بحسب صحيفة الجارديان، من خلال التواجد فى المرتبة 59، ما يمثل خطوة مهمة فى مسيرته.