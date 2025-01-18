شكرا لقرائتكم خبر عن أبو رجيلة يفوز على شحتة الإسكندرانى بثنائية ويمنح التأهل لفريق ميمى الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق أبو رجيلة بقيادة سارة حسنين الفوز على فريق شحتة الإسكندرانى بقيادة محمد صلاح بهدفين نظيفين، في إطار منافسات كابيتانو مصر للموسم الثالث.

بهذه النتيجة ودع فريق أبو رجيلة وشحتة الإسكندرانى المنافسة بعد احتلالهما المركزين الأخير وقبل الأخير، ليتأهل فريق ميمي الشربيني بقيادة طارق السيد إلى نصف النهائى.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.