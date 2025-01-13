شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الدوري لنادي جامعة حلوان يناقش تحسين تطوير الأكاديميات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لـ نادي جامعة حلوان، الاجتماع الدوري مع الجهاز الفني والإداري لجميع أكاديميات النادي، لمتابعة سير العمل ومناقشة سبل تطوير الخطة الفنية للنادي خلال الفترة القادمة.

ونقل الي الحضور تحيات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، مؤكدا حرصه الدائم على توفير كافة الإمكانات اللازمة للنهوض بجميع الأكاديميات الرياضية، بما يعزز مكانة النادي كأحد النماذج الرائدة في دعم النشاط الرياضي الجامعي، و أعرب عن تقديره وشكره للدعم المتواصل الذي يقدمه سيادتة للنادي وادارته في سبيل تحقيق رؤية الجامعة في ذلك.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور أحمد فاروق على أهمية تحسين الأداء الرياضي والإداري للأكاديميات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتحقيق رؤية النادي في الارتقاء بالمستوى الفني والرياضي.

واختتم الاجتماع بتأكيد الحاضرين على الالتزام بالعمل بروح الفريق لمواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات التي تعكس تطلعات النادي ورؤيته المستقبلية.