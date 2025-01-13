انت الان تتابع خبر اليونامي تعلق على قرار تمديد عضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ترحب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بمصادقة مجلس النواب على قرار القضاء الأعلى الذي يقضي بتمديد عضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جمهورية العراق لمدة عامين".



وأكدت البعثة، على "أهمية الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام، وتجدد استعدادها لمواصلة العمل الوثيق مع السلطات العراقية من خلال تقديم المساعدة الفنية للمفوضية لممارسة دورها المهم لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالمصداقية والشفافية وذلك ضمن مواعيدها المحددة".

