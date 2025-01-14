أشار النائب جورج عقيص، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس جوزاف عون أثر كثيراً على عواطف نواب عدة وهذا انعكس على النتائج برئاسة الحكومة وسنشارك في الحكومة بحال تضمنت أحزاباً سياسية".

كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: خطاب القسم انعكس على نتائج رئاسة الحكومة وسنشارك فيها بحال تضمنت أحزاباً سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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