شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يتوجهان إلى قطر لخوض البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة فريقى الأهلى و الزمالك للكرة الطائرة اليوم، الثلاثاء، إلى قطر للمشاركة فى البطولة العربية المحدد لها الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025. ويرأس رامى نصوحى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بقطر، بينما يرأس محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلى بعثة الفريق الأحمر.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أربيل العراقي وداركليب البحريني والشرطة القطري.

بينما يتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي.