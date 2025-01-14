شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3760 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3939 جنيها للبيع، و3912.75 جنيه للشراء. عيار 21 استقر سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الثلاثاء، عند: 3760 جنيها للبيع، و3735 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيها للشراء.

واستقر سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الثلاثاء، عند: 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، 30080 جنيها للبيع، و29880 جنيها للشراء.