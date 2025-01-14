شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تحصل على حقوق إذاعة بطولة العالم لكرة اليد عبر أون تايم سبورتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق إذاعة مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، والتي تُقام بتنظيم مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تُذاع مباريات منتخب مصر وكل مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس، بتعاون كبير من الشركة المتحدة للرياضة، والتي حرصت على تلبية رغبة الجمهور المصري وعشاق كرة اليد لمشاهدة مباريات البطولة لدعم ومؤازرة منتخب مصر والاستمتاع بالمواجهات الفنية المميزة بين كبار العالم.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس حفل افتتاح بطولة العالم التاسعة والعشرين لكرة اليد للرجال، في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء، ويسبق حفل الافتتاح الاستوديو التحليلي الذي يبدأ في السادسة مساءً، قبل نصف ساعة من انطلاق المباراة الأولى في البطولة بين تونس وإيطاليا، ثم حفل الافتتاح بعد المباراة الأولى، وبعده يبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة الأخرى التي تجمع منتخبي الدنمارك مع الجزائر والتي تنطلق في التاسعة والنصف.

ويقود الاستوديو التحليلي إبراهيم المزين، وفي ضيافته كوكبة من نجوم كرة اليد المصرية وهم: طارق محروس وعمرو الجيوشي وحسن يسري، ويُعلق على المباراتين المعلق الرياضي خالد خيري.

مواعيد مباريات مصر

ويفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة الأرجنتين في السابعة من مساء بعد غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة، ثم يلتقي البحرين في السابعة من مساء الجمعة، قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء كرواتيا في التاسعة والنصف من مساء الأحد المقبل.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد

المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسرا

المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونس

المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويت

المجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينيا

المجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكا

المجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيلي

المجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي

المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين – البحرين.