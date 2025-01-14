اخبار الرياضه

محامى سيف الجزيرى: انتهاء أزمة اللاعب مع الزمالك وسيتواجد فى التدريبات غدا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محامى سيف الجزيرى: انتهاء أزمة اللاعب مع الزمالك وسيتواجد فى التدريبات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 13 يناير 2025 11:01 م

كشف أنيس بن ميم محامي التونسي سيف الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات أزمته الأخيرة بالقلعة البيضاء.

وقال بن ميم، في تصريحاته تليفزيونية: الجزيري كانت رغبته الاستمرار مع الزمالك، ووافق على جدولة مستحقاته مع الأبيض.

وأضاف: سيف الجزيري مستمر مع الزمالك لمدة موسمين، ووافق على تخفيض العقد مع الأبيض.

وتابع: سيف الجزيري كان يستطيع فسخ عقده مع الزمالك يوم 7 يناير الماضي، ولكنه تمسك بالاستمرار مع الفريق.

وواصل: سيف الجزيري ملتزم مع الزمالك وسيعود للمران غدا، وهو للعلم أفضل هداف عربي في تاريخ .

وأتم تصريحاته قائلا: سيف الجزيري وقع على العقد دون أن يتقاضى أي أموال.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا