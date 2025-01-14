شكرا لقرائتكم خبر عن محامى سيف الجزيرى: انتهاء أزمة اللاعب مع الزمالك وسيتواجد فى التدريبات غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالإثنين، 13 يناير 2025 11:01 م
كشف أنيس بن ميم محامي التونسي سيف الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات أزمته الأخيرة بالقلعة البيضاء.
وقال بن ميم، في تصريحاته تليفزيونية: الجزيري كانت رغبته الاستمرار مع الزمالك، ووافق على جدولة مستحقاته مع الأبيض.
وأضاف: سيف الجزيري مستمر مع الزمالك لمدة موسمين، ووافق على تخفيض العقد مع الأبيض.
وتابع: سيف الجزيري كان يستطيع فسخ عقده مع الزمالك يوم 7 يناير الماضي، ولكنه تمسك بالاستمرار مع الفريق.
وواصل: سيف الجزيري ملتزم مع الزمالك وسيعود للمران غدا، وهو للعلم أفضل هداف عربي في تاريخ الدوري المصري.
وأتم تصريحاته قائلا: سيف الجزيري وقع على العقد دون أن يتقاضى أي أموال.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز