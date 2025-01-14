شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية فى كرواتيا تحتفل بمنتخب اليد.. والسفير يوجّه دعوة عشاء للبعثة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخبنا في بطولة العالم التي تستضيفها "كرواتيا والدنمارك والنرويج"، بالتعاون الكبير للسفارة المصرية في "زغرب" والاهتمام الملموس من السفير أيمن ثروت الذي استقبل البعثة المصرية أفضل استقبال وذلك العديد من العقبات.

وأكد رئيس الاتحاد اهتمام السفارة المصرية بالمنتخب منذ وصوله ومتابعته والتجهيز لاستقباله من قبل السفر، بالإضافة إلى الجهود الذي بذلتها السفارة عندما فُقدت بعض الحقائب عقب الوصول إلى كرواتيا وتواصل السفير مع شركة الطيران، وتابع وصول الحقائب المفقودة.

واختتم خالد فتحي، تصريحاته بتوجيه شكره البالغ للسفير أيمن ثروت على مجهوده واهتمامه، قائلا إن هذا عهدنا برجال السفارة المصرية وثقتنا فيهم كبيرة، ونتمنى أن يستمر الاهتمام والتعاون طوال مشوار البطولة.

ومن جانبه حرص السفير أيمن ثروت على توجيه دعوة عشاء لبعثة منتخبنا للاحتفال بالفراعنة في السفارة المصرية في كرواتيا، قبل انطلاق منافسات بطولة العالم والدخول في الصدامات العنيفة المنتظرة في المباريات.