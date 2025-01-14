شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 13-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13/1/2025، العديد من الأخبار المهمة، في مقدمتها الأهلي يعلن إصابة مروان عطية قبل مواجهة الجونة فى الدوري، وأول اجتماع بين أبو ريدة والتوأم لمناقشة استعدادات المنتخب لتصفيات المونديال، وسيف الجزيري ينتظم فى تدريبات الزمالك غدًا بعد الاتفاق على جدولة مستحقاته، وكاف يخطر اتحاد الكرة بإقامة أول بطولة لأمم أفريقيا لكرة الصالات للسيدات.

الأهلي يعلن إصابة مروان عطية قبل مواجهة الجونة فى الدوري

خضع مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، لجلسة علاج طبيعي واستشفاء فى الجيم، على هامش المران ‏الجماعي للأهلي الذي أقيم صباح اليوم.

أول اجتماع بين أبو ريدة والتوأم لمناقشة استعدادات المنتخب لتصفيات المونديال.. صور

اجتمع ظهر اليوم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

مدير مباريات بيراميدز يكشف كواليس أزمة الطائرة فى رحلة العوة من أنجولا

كشف هشام زيد مدير مباريات فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، كواليس الأزمة التى حدثت لبعثة الفريق خلال رحلة العودة من أنجولا، بعد مواجهة ساجرادا أول اجتماع بين أبو ريدة والتوأم لمناقشة استعدادات المنتخب لتصفيات المونديال.. صوربدورى أبطال أفريقيا.

سيف الجزيري ينتظم فى تدريبات الزمالك غدًا بعد الاتفاق على جدولة مستحقاته

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول، على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة.

كاف يخطر اتحاد الكرة بإقامة أول بطولة لأمم أفريقيا لكرة الصالات للسيدات

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، نظيره المصري، بموعد أول بطولة على الإطلاق لكأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات للسيدات، والمقرر إقامتها في الفترة من 10 إلى 20 أبريل 2025.

انسحاب المصري أمام مسار فى آخر 8 دقائق بدوري الكرة النسائية

انسحب فريق الكرة النسائية بنادي المصري البورسعيدي أمام مسار فى آخر 8 دقائق قبل نهاية المباراة، التي جمعتهما اليوم فى دوري الكرة النسائية.

بيراميدز: لم نطلب تأجيل مباراة غزل المحلة رغم إرهاق اللاعبين

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز أنه لم يتم التقدم بطلب لرابطة الأندية من أجل تعديل موعد مباراة غزل المحلة، بعد الأزمة التى تعرضت لها بعثة الفريق السماوى.