شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 – 1 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 – 1 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، كهربا على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري.

كهربا على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة مباراة الجونة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء ضمن ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

اتحاد الكرة يناقش اقتراح جهاز منتخب مصر بتخفيض أسعار تذاكر المباريات

يناقش مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اقتراح الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بشأن إمكانية تخفيض أسعار تذاكر المباريات أمام الجماهير فى المرحلة المقبلة.

كولر يقرر استبعاد وسام أبو علي من قائمة الأهلي فى مباراة الجونة

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي استبعاد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق من مباراة الجونة غدا بالدوري.

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة غزل المحلة بالدورى

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز،المقرر لها في الرابعة من مساء غد الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

خطوات تفصل الزمالك للإعلان عن تجديد زيزو

مازال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مثار الحديث داخل الوسط الرياضى عامة والزمالك خاصة ، في ظل عدم الإعلان عن تجديد عقده مع الفريق حتى الان، فيما تبدو هناك عدة خطوات تفصل الزمالك عن الإعلان عن تجديد عقد زيزو مع الفريق.

أحمد حمدى يبدأ تدريبات الجري فى الزمالك تمهيدًا لعودته

بدأ أحمد حمدي لاعب الزمالك، خوض بعد تدريبات الجري على هامش المران الذى خاضة الفريق اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، في الرابعة من مساء الخميس بإستاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز.

السفارة الفرنسية بالقاهرة ترعى تطوير الكرة النسائية

استقبل اليوم إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمقر السفارة الفرنسية للاتفاق حول إقامة بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري والسفارة الفرنسية بالقاهرة بدعم من الاتحاد الفرنسي للعبة بهدف تطوير الكرة النسائية المصرية .