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خطة إيطالية لتعزيز الحوار بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

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د ب أ - روما 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن إيطاليا ستعمل على تعزيز الحوار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقالت ميلوني التي حضرت حفل التنصيب، على موقع "اكس" إن "إيطاليا ستعمل دائمًا على تعزيز الحوار بين الولايات المتحدة وأوروبا، والذي يمثل دعامة أساسية لاستقرار ونمو مجتمعاتنا".

الحوار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

وأعربت عن ثقتها في أن الصداقة بين إيطاليا وأمريكا سوف تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

وتابعت ميلوني إنها تأمل في "مواجهة التحديات العالمية وبناء مستقبل في ازدهار وأمن" لدولتيهما بالاشتراك مع ترامب.
يذكر أنه ينظر إلى رئيسة الوزراء الإيطالية على أنها أقرب قادة دول الاتحاد الأوروبي للجمهوريين الأمريكيين بقيادة ترامب.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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