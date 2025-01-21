اليوم .. حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث سيؤدي ترامب البالغ من العمر 78 عاما اليمين الدستورية في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الثامنة مساءً بتوقيت السعودية).

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاب التنصيب من داخل مبنى الكونجرس، وسط حضور شخصيات بارزة محلية وعالمية.

وكان ترامب قد وعد بأنه سيوقع عددا قياسيا من المراسيم الرئاسية فور أدائه اليمين الدستورية .

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