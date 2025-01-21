شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتعهد بتجديد النظام التجاري الأمريكي وفرض رسوم على عدة دول والان نبدء بالتفاصيل

فرض رسوم جمركية وضرائب

إنشاء "جهاز للإيرادات الخارجية

الدمام - شريف احمد - مجددًا تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجديد النظام التجاري الأمريكي، واعدا بفرض رسوم جمركية وضرائب على دول لدعم الأميركيين.وقال في خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة. "سأباشر على الفور إصلاح نظامنا التجاري لحماية العمال والعائلات الأمريكية".وأضاف "بدلا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض رسوما جمركية وضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطنينا".ومنذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر، يستهدف ترامب بمواقفه الحلفاء والخصوم على السواء، ما يزيد من احتمالات فرض رسوم جديدة لدفع دول أخرى إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، في ملفات تثير مخاوف الولايات المتحدة.قبل عودته إلى البيت الأبيض، تعهّد ترامب فرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على واردات من المكسيك وكندا.وذلك إذا لم تعززا جهودهما في ملفي الهجرة غير النظامية وتدفّق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. كذلك، تعهّد زيادة الرسوم بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية.وخلال الحملة الانتخابية، أثار ترامب مسألة زيادة الرسوم الجمركية بشكل حاد على واردات من الصين.لكن ترامب لم يشر الإثنين إلى فرض رسوم جمركية جديدة على سلع مستوردة قد يشتريها أميركيون من الخارج.وفي خطابه، جدّد ترامب التأكيد على خطته إنشاء "جهاز للإيرادات الخارجية" يعنى بتحصيل التعريفات والرسوم والإيرادات، كما وإنشاء "وزارة كفاءة حكومية" بهدف خفض الإنفاق الفدرالي.