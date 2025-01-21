شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المبيدات تعتمد مركبين كيميائيين لمكافحة حشرة المن في محصول اللفت والان مع تفاصيل الخبر

محصول اللفت واحد من المحاصيل الزراعية، التي تتعرض للإصابة ببعض الآفات الحشرية والمرضية، التي تؤثر سلبًا على معدلات الإنتاجية والربحية التي يسعى المزارع لتحقيقها والوصول إليها، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد، ما يحتم ضرورة تسليط الضوء عليها، وإيجاد السبل والآليات اللازمة للحد منها والتغلب عليها.

و أولت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني والإرشادي، لمزارعي محصول اللفت، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

و اعتمدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية مركبين كيميائيين، ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة ظهور وانتشار حشرة المن على محصول اللفت، وفقًا للمقننات المحددة.

و تعد حشرة المن واحدة من أبرز الآفات الحشرية التي تهدد محصول اللفت، وتشكل تحديًا خاصًا لمزارعيه، وهي المسألة التي وضعتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى مقدمة أولوياتها، عبر تقديم مجموعة من التوصيات الفنية، للحد من حجم الضرر والخسائر الاقتصادية الناجمة عنه.

و سلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الضوء على مؤشرات إصابة محصول اللفت بـ "حشرة المن"، وذلك ضمن كتيبها الإرشادى المعتمد لموسم 2025، لتوعيه المزارعين بسبل التعرف عليها والإسلوب الأمثل للمكافحة والعلاج.

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة بتلك الآفة تجعد الأوراق وتشوه النموات الطرفية، نتيجة امتصاص الحشرة لعصارة النبات، بالإضافة لظهور الندوة العسلية، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ونبهت لجنة مبيدات الآفات الزراعية إلى توقيت وقوع الإصابة بـ "دودة ورق القطن"، والتي تشتد حدتها خلال فترة الـ 90 يومًا الخاصة بأشهر مارس وإبريل ومايو، ما يفرض على المزارعين ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحتياطية التي تحول دون ظهورها.

و لفتت اللجنة فى كتيبها الإرشادى المعتمد لموسم 2025، إلى التوقيت الأمثل لبدء برنامج المكافحة الموصى به ضد حشرة المن على محصول اللفت، وذلك بمجرد ظهور أعراض الأصابة والمؤشرات الدالة على النبات.

