شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تؤكد تبادل الدفعة الثانية من الأسرى يوم السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حركة حماس في بيان اليوم الإثنين، أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم الموافق 25 يناير 2025.

وبعد 471 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تمكنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، من توفيق قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، على اتفاق يوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين.

والأحد، تسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أول دفعة من الرهائن وهم ثلاثة نساء، وهن: رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة.

وقد قال الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن في منشور على موقع إكس، إنه "تم الإفراج عن 3 إسرائيليات وسيطلق سراح 4 أخريات خلال 7 أيام".