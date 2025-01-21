شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تؤكد تبادل الدفعة الثانية من الأسرى يوم السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالإثنين، 20 يناير 2025 10:43 م
أكدت حركة حماس في بيان اليوم الإثنين، أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم الموافق 25 يناير 2025.
وبعد 471 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تمكنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، من توفيق قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، على اتفاق يوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين.
والأحد، تسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أول دفعة من الرهائن وهم ثلاثة نساء، وهن: رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة.
وأوضح، أنه من المقرر إطلاق سراح 3 رهائن إضافيين كل 7 أيام بما في ذلك أمريكيون على الأقل في المرحلة الأولى.
ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً، الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.
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