شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 5 معلومات مهمة عن التطعيمات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيم هو خط الدفاع الأول، مشيرة إلى أن هناك معلومات هامة عن التطعيم يجب معرفتها والتى تتضمن:-

1- لا يؤجل التطعيم بسبب نزلات البرد العادية ولكن يؤجل فقط في حالة الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم لأكثر من 38,5م.

2- يجب أخذ التطعيم عند أي سن طالما لم يسبق للشخص أن تلقى التطعيم، وفي هذه الحالة يتم الرجوع إلى مركز التطعيمات لمعرفة جدول تطعيمه.

3 - لا يوجد حد أقصى لعدد التطعيمات في وقت واحد ولكن تعطى في أماكن مختلفة.

4- يعطى تطعيم الانفلونزا الفيروسية الموسمية ابتداء من سن 6 شهور في فصل الخريف من كل عام.

5- يتوفر من لقاح الروتا نوعان أحدهما يعطى على جرعتين والآخر على ثلاث جرعات.