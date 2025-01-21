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وزارة الصحة تكشف 5 معلومات مهمة عن التطعيمات.. تفاصيل

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وزارة الصحة تكشف 5 معلومات مهمة عن التطعيمات.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 20 يناير 2025 11:16 م

قالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيم هو خط الدفاع الأول، مشيرة إلى أن هناك معلومات هامة عن التطعيم يجب معرفتها والتى تتضمن:-

1- لا يؤجل التطعيم بسبب نزلات البرد العادية ولكن يؤجل فقط في حالة الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم لأكثر من 38,5م.

2- يجب أخذ التطعيم عند أي سن طالما لم يسبق للشخص أن تلقى التطعيم، وفي هذه الحالة يتم الرجوع إلى مركز التطعيمات لمعرفة جدول تطعيمه.

3 - لا يوجد حد أقصى لعدد التطعيمات في وقت واحد ولكن تعطى في أماكن مختلفة.

4- يعطى تطعيم الانفلونزا الفيروسية الموسمية ابتداء من سن 6 شهور في فصل الخريف من كل عام.

5- يتوفر من لقاح الروتا نوعان أحدهما يعطى على جرعتين والآخر على ثلاث جرعات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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