شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 21 يناير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 ص
موعد صلاة العصر 01: 3
موعد صلاة المغرب 5:22 م
موعد صلاة العشاء 6:42
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:10
موعد صلاة العصر 3:04
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:46 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 2:56 م
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:37 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:53 م
وقت صلاة المغرب 5:14 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م.
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 03: 3
موعد صلاة المغرب 5:26 م
موعد صلاة العشاء 6:42
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