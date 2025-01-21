شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 21 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 01: 3

موعد صلاة المغرب 5:22 م

موعد صلاة العشاء 6:42 مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:10

موعد صلاة العصر 3:04

موعد صلاة المغرب 5:24 م

موعد صلاة العشاء 6:46 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 2:56 م

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:37 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:26 صموعد صلاة الظهر 12:10موعد صلاة العصر 3:04موعد صلاة المغرب 5:24 مموعد صلاة العشاء 6:46 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:16موعد صلاة الظهر 12:02 مموعد صلاة العصر 2:56 مموعد صلاة المغرب 5:17 مموعد صلاة العشاء 6:37 م.مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:53

موعد صلاة العصر 2:53 م

وقت صلاة المغرب 5:14 م

وقت صلاة العشاء 6:32 م. مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 03: 3

موعد صلاة المغرب 5:26 م

موعد صلاة العشاء 6:42

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