شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 21 - 1 – 2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها. وننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى، اليوم الثلاثاء 21-1-2025.

وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم

50.27 جنيه للشراء. 50.37 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.61 جنيه للشراء. 52.40 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.13 جنيه للشراء. 61.99 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

162.18 جنيه للشراء. 163.40 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم

13.35 جنيه للشراء. 13.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.67 جنيه للشراء. 13.71 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم

12.75 جنيه للشراء. 13.81 جنيه للبيع.



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