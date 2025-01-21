وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و “الاستثمار” تعلنان تأهّل 6 شركات محلية وعالمية ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الاستكشاف التعديني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، عن تأهيل 6 شركات تعدينية محلية وعالمية، ضمن المرحلة الأولى من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، الذي يستهدف تمكين الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين وتعزيز تنافسيته وجاذبيته، مع تسريع عمليات الاستكشاف التعديني.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، أعلنتا عن تأهّل الشركات التعدينية الست ضمن الدفعة الأولى المؤهلة للاستفادة من برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني”، في 20 أكتوبر 2024، من بين 18 شركة قدمت 82 طلبًا، حيث جرت الموافقة المبدئية على 49 طلبًا تقدمت بها 6 شركات لتنفيذ مشاريعها الاستكشافية المتوافقة مع أهداف البرنامج ومعايير المشاركة فيه؛ تمهيدًا لاستكمال بقية المتطلبات والإجراءات اللازمة لاعتماد هذه المشاريع ضمن البرنامج.

ويسهم برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” في تمكين شركات التعدين المتأهلة للانضمام إلى البرنامج، وتعزيز قدراتها الاستكشافية ضمن نطاق رخص الكشف التعدينية الممنوحة لها، حيث يغطي البرنامج مساحة إجمالية تقدر بـ4000 كيلومتر مربع، وإجمالي تكاليف أمتار حفر بـ179 مليون ريال سعودي، موزعة بين الحفر الماسي والدوراني وغيرها من أنواع الحفر، إضافة إلى تكاليف 12 مليون ريال سعودي من المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي، كما أسهم البرنامج في تمكين 54 موظفًا من الكفاءات، تشمل 25 خبيرًا و29 موهبة سعودية.

وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني”، خلال مؤتمر التعدين الدولي 2024م؛ في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية وجاذبية قطاع التعدين في المملكة، وتسريع عمليات الاستكشاف التعديني، وزيادة موثوقية البيانات الفنّية والجيولوجية، كما يقلّل البرنامج من المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحل العمل الأولية، ويشجّع الاستثمار في الاستكشاف التعديني بصفته أهم مراحل العمل في هذا القطاع الحيوي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط