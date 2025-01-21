ترامب يوقف العمل بتطبيق إلكتروني سمح بدخول مليون لاجئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل بالتطبيق الإلكتروني “سي بي بي وان” الذي يعود لفترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن والذي سمح بدخول نحو مليون لاجئ بشكل قانوني للولايات المتحدة وفق العربية .

وبحسب إشعار نشره موقع إدارة الجمارك وحرس الحدود الأميركية، الاثنين، بعد أداء ترامب لليمين الدستورية، تم إبلاغ مستخدمي الموقع بأن التطبيق الذي تم استخدامه للسماح لطالبي اللجوء بتحديد مواعيد في ثمانية معابر حدودية جنوب غربية لم يعد متاحاً.

وذكر الإشعار أن المواعيد الحالية تم إلغاؤها، وهو ما يعتبر تنفيذاً لوعد قطعه ترامب أثناء حملته الانتخابية.

يذكر أن تطبيق “سي بي بي وان” حقق شهرة كبيرة، وهو عبارة عن “يناصيب” إلكتروني يسمح بتحديد مواعيد لـ1450 شخصاً من الراغبين في دخول الولايات المتحدة عبر 8 منافذ حدودية.

ويدخل هؤلاء الأشخاص إلى الأراضي الأميركية بموجب “إفراج مشروط” للهجرة، وهي سلطة رئاسية استخدمها جو بايدن أكثر من أي رئيس آخر منذ تطبيقها في عام 1952.

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