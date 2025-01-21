رسميا.. دونالد ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وسط حشد من المسؤولين الأمريكيين والضيوف الأجانب، أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية إيذانا بتولي منصبه رسميا.

وبدأ ترامب بذلك فترته الرئاسية الثانية في حدث نادر إذ تسلم الرئاسة من الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بعد أن سلمه إياها قبل 4 سنوات.

وبذلك يعود ترامب إلى البيت الأبيض في حدث نادر، سبقه له الرئيس الراحل غروفر كليفلاند الذي كان أول رئيس أمريكي يتولى الرئاسة لفترتين منفصلتين (1884-1888) و(1892 – 1896) ، لكن هذا التقليد لم يكن مطبقا.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متفوقا على كامالا هاريس نائبة بايدن، بعد حملة انتخابية شهدت إثارة بالغة ومحاولتي اغتيال لترامب.

ووقف ترامب ليؤدي اليمين الدستورية بينما وضع يده على نسختين من الإنجيل حملتهما زوجته ميلانيا ترامب، من بينهما نسخة تعود للرئيس الراحل أبراهام لينكولن والأخرى أهدتها لترامب والدته عندما كان في التاسعة من العمر.

وسبق أداء ترامب لليمين الدستورية أداء نائبه جي دي فانس اليمين الدستورية، ووقفت بجانبه زوجته أوشا فانس وأبنائه.

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