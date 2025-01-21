شكرا لقرائتكم خبر عن سندافع عن مصالحنا.. رد أوروبي على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس تعليقًا على إعلان ترامب بشأن فرض رسوم جمركية محتملة، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه إذا اقتضت الضرورة.

وحذر من أن أي نزاع تجاري ستكون كلفته الاقتصادية كبيرة على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي قال في خطاب القسم في واشنطن يوم الاثنين، إنه سيفرض رسومًا جمركية وضرائب على الدول الأجنبية، من دون أن يفصل هذه التدابير.

تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

لفت دومبروفسكيس إلى أن الاتحاد الأوروبي رد بطريقة متناسبة على الرسوم الجمركية التي فرضت على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية إلى الولايات المتحدة إبان الولاية الأولى لترامب (2017 - 2021)، بفرض رسوم على الواردات الأمريكية على غرار الدراجات النارية من طراز هارلي ديفيدسون وويسكي البوربون.

وقبل توليه الرئاسة، وجه ترامب تهديدات قوية بفرض رسوم جمركية لا سيّما ضد الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وكندا والمكسيك والصين.



إزاء التهديد الذي يلوح في الأفق، تلخصت استراتيجية الاتحاد الأوروبي على مدى أشهر بالدعوة إلى التعاون بين التكتل والولايات المتحدة بدلًا من المواجهة.

أمريكا وأوروبا حليفان استراتيجيان

قال دومبروفسكيس: "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حليفان استراتيجيان، ونحتاج إلى العمل معًا، خصوصًا في هذا السياق الجيوسياسي المضطرب.

كما لفت إلى وجوب العمل على تمتين اقتصاد الاتحاد الأوروبي، لا سيّما من خلال السعي لتنويع الشراكات التجارية للتكتل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا معززًا مع المكسيك قبيل تنصيب ترامب، كما أعلن يوم الاثنين أنه سيستأنف المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع ماليزيا.