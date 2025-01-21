شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينوي إرسال البشر إلى المريخ.. ما دور إيلون ماسك؟ والان نبدء بالتفاصيل

إيلون ماسك

الدمام - شريف احمد - تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه اليوم الاثنين، عن إرسال البشر إلى المريخ.وأكد ترامب قائلا: "سنتابع قدرنا المتجلي في وسط النجوم، وإطلاق رواد فضاء أمريكيين لرفع العلم الأمريكي على كوكب المريخ".يشار إلى أن أحد أقرب مستشاري ترامب هو الملياردير الأمريكي وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك، الذي لطالما كان هدف شركته الفضائية سبيس إكس هو نقل البشر إلى المريخ، علما بأنه لم يتم تحديد جدول زمني لذلك.وشوهد ماسك، الذي حضر حفل التنصيب في مبنى الكابيتول الأمريكي، مبتسما بشكل كبير بعد إعلان ترامب.كما قال ترامب إن الولايات المتحدة ستعتبر نفسها مرة أخرى دولة متنامية: "ستعتبر الولايات المتحدة نفسها مرة أخرى أمة متنامية، دولة تزيد ثروتنا، وتوسع أراضينا، وتبني مدننا، وترفع سقف توقعاتنا، وتحمل علمنا إلى آفاق جديدة وجميلة".