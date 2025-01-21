وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 يلتقي بمؤسس ورئيس المنتدى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

التقى أصحاب المعالي، أعضاء وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، بمؤسس المنتدى الدكتور كلاوس شواب ورئيس المنتدى بورغي برينده في أولى أيام أعمال الاجتماع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون القائم بين المملكة والمنتدى وأبرز التطورات في الاقتصاد العالمي ذات الاهتمام المشترك.

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