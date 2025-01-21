وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزير الاقتصاد والرقمنة وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, مع معالي وزير الاقتصاد والرقمنة وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا، بوغدان إيفان، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط